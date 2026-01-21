スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、1月20日午前11時から23日まで開催している。

設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は2月5日から5月30日まで、路線により対象外期間も設定されている。

スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。3月には東京/羽田に乗り入れる。

・東京/成田発着

台北/桃園（12,000円／27,500円）、シンガポール（17,000円／38,000円）、クチン・イポー・マラッカ・コタバル（19,000円）、プカンバル・ジャカルタ（19,500円）、クアラルンプール（19,500円／43,000円）、デンパサール（20,000円／45,000円）、ジョグジャカルタ・クルタジャティ・パダン・バリクパパン・スマラン・パレンバン・メダン（20,000円）、クアンタン（20,500円）、パース（30,000円／68,000円）、シドニー・メルボルン（32,000円／72,000円）

・東京/羽田発着

シンガポール（17,200円／38,500円）、マラッカ・コタバル（19,000円）、クチン・イポー（19,500円）、クアラルンプール（20,000円／43,500円）、プカンバル・ジャカルタ（20,000円）、デンパサール（20,500円／45,500円）、ジョグジャカルタ・クルタジャティ・パダン・バリクパパン・スマラン・パレンバン・メダン・クアンタン（20,500円）、パース（30,000円／68,500円）、シドニー・メルボルン（32,000円／72,500円）

・大阪/関西発着

シンガポール（16,800円／38,500円）、マラッカ・コタバル（19,500円）、クアラルンプール（20,000円／43,500円）、クアンタン（20,000円）、バリ島デンパサール（20,500円／45,500円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・ジャカルタ・スマラン・パレンバン・メダン・クチン・イポー（20,500円）、バリクパパン（21,500円）、ジョグジャカルタ（22,500円）、パース（30,000円／68,500円）、シドニー・メルボルン（34,500円／75,500円）