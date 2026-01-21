海上自衛隊佐世保地方隊と、NTTドコモ九州支社、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、沖縄セルラー電話の通信事業者5社は、「災害時における通信の確保のための相互協力に関する協定」を1月20日に締結した。

左から、楽天モバイルBCP管理本部⾧の磯邉 直志氏、沖縄セルラー取締役執行役員常務の國吉 博樹氏、海上自衛隊佐世保地方総監の福田 達也 海将、NTTドコモ 九州支社⾧の和田 あずさ氏、KDDI九州総支社⾧の濱口 義幸氏、ソフトバンク九州ネットワーク技術部⾧の菊地 健吾氏

協定により、通常時、そして、災害発生時における連絡体制の確保や、定期的な共同訓練の実施を通じて連携の強化が図られる。たとえば災害発生時には、ライフラインの早期復旧へ協力する。

具体的には、通信事業者側から海上自衛隊佐世保地方隊に対して、スマートフォンやフィーチャーフォン、Wi-Fiルーターなどの通信機器が優先的に貸与される。

一方、海上自衛隊佐世保地方隊では、警備区域内外の孤立地域などへ向けて、災害復旧に必要な通信事業者の資機材や保守人員の海上輸送に協力する。

対象エリアは、山口県の一部を除く九州各県（福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島）と沖縄県に加え、他地方隊の警備区域で災害派遣を行う場合の行動地域も含まれる。