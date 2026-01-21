21日(水)午後4時14分、新潟地方気象台は「大雪警報」を発表しました。



◆対象地域

長岡市、小千谷市、三条市、加茂市、魚沼市、柏崎市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町



21日(水)午後3時までの24時間に、魚沼市小出で44cm、十日町市で41cmの降雪を観測するなど積雪が急増している地域があります。



このあとも新潟県内は強い冬型の気圧配置が続き、25日(日)にかけて山沿いだけでなく平地でも【警報級の大雪】となるところがあるでしょう。とくに、21日(水)夜遅く～23日(金)にかけては交通障害に警戒が必要です。



◆24時間予想降雪量［22日(木)午後6時まで・多いところ］

平地 70cm

山沿い 100cm



◆24時間予想降雪量［23日(金)午後6時まで・多いところ］

平地 70cm

山沿い 100cm



◆24時間予想降雪量［24日(土)午後6時まで・多いところ］

平地 50cm

山沿い 70cm