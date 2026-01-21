大谷翔平との契約をやり直せるなら…「10億ドルを払ってもおかしくない」米識者が“2年後の成果”と価値に言及

大谷がもたらした成果と価値について米識者が言及した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平について、米スポーツ局『FOX Sports』のアナリストであるベン・バーランダー氏が見解を述べている。

大谷は2023年オフに10年7億ドル（約1015億円＝契約当時）でドジャースと大型契約を結んだが、同氏は自身がホストを務める番組『Flippin’ Bats』で「一人の選手にそこまでの価値があるとは、到底思えない」と、世間が言っていたことを振り返った。

同氏は、大谷がドジャースに入団して起きた変化を振り返り「チームは2度のワールドシリーズ優勝を果たし、世界中の選手がドジャースでプレーしたいと思うようになった。ショウヘイ・オオタニとプレーしたいからだ。彼と一緒にプレーしたいんだ。2年が経った今、ドジャースにとってこの契約が価値あるものではないといえる人はいないだろう」と、力強く語った。