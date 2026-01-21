敷島製パン（Pasco）は、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボした「『リサとガスパール』ル・オーブンのパンセット」「焼印入りなごやん（リサとガスパール）」を、1月20日から販売を開始した。



「『リサとガスパール』ル・オーブンのパンセット」

「『リサとガスパール』ル・オーブンのパンセット」では、フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」と、本格派冷凍パン「L'Oven（ル・オーブン）」が夢のコラボ。5種類のパンを厳選して詰め合わせた、数量限定のセットになっている。同パンセットを購入した消費者には、もれなくリサとガスパールのバターナイフをプレゼント。赤（リサ）または青（ガスパール）のいずれか一つをランダムで届ける。



「リサとガスパールのバターナイフ」（どちらか一つが届く）

セット内容は、「（L'Oven）バゲット」1本、「（L'Oven）2種のレーズンカンパーニュ」1袋、「（L'Oven）とうもろこしのパヴェ2個入」1袋、「（PANORAMA COLLECTION）ブラウニータルトケーキ3個入」1袋、「（PANORAMA COLLECTION）パンケーキ4枚入」1袋となる。





「焼印入りなごやん 10個入（リサとガスパール）」（リサとガスパールの焼印入りなごやん全5種類 各2個）では、フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」と、Pascoのロングセラー「なごやん」がコラボした。「なごやん」は愛知県・名古屋で生まれ、60年以上お土産の定番として愛されてきた。カステラ生地にまろやかな黄味あんを包んだしっとりとした食感とやさしい甘さの焼菓子となっている。愛らしいリサとガスパールの焼印が施された特別ななごやんは、数量限定。すべて、2月17日に発送する。食べるのがもったいなくなるかわいさで、自身へのご褒美としてはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりとなっている。

［小売価格］

「リサとガスパール」ル・オーブンのパンセット：3500円

焼印入りなごやん 10個入（リサとガスパール）：2560円

（すべて税・送料込み）

［発売日］1月20日（火）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp