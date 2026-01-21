

左から：「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」「同 とことん珈琲」

明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドから、“大人の放課後、充実アイス”をコンセプトとした4層構造の「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズの新商品を発売する。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」は1月27日からコンビニエンスストアで先行発売し、2月9日から全経路で期間限定発売する。「同 とことん珈琲」は、2月9日から期間限定で発売する。

同シリーズは、頑張った1日の終わりの自由時間に、心地よくたっぷり食べて自分の気持ちを開放できる“大人の放課後、充実アイス”をコンセプトとして開発したアイス。「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドの特長であるコクとキレの良さに加え“甘味”以外の風味に着目し、アイスと具材を組み合わせたこだわりの奥深い味わいを、最後まで飽きずにたっぷりと楽しめる。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」は、チョコレートの異なる味わいや食感をたっぷり楽しんでもらえる、大人のためのチョコレート尽くしのアイス。

「同 とことん珈琲」は、コーヒーの異なる味わいと食感をたっぷり楽しんでもらえる、大人のためのコーヒー尽くしのアイスとなっている。

同商品の発売を通じ、冬アイスのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」は、深みを感じるビターチョコアイスと、コクがあるチョコアイスで、ブランデー香る（ブランデー香料を使用しているが、アルコールは含まれていない）チョコソースを挟み込み、天面には食べ応えのあるクッキーとチョコレートを敷き詰めた。ビターチョコアイスは、苦みを強調することでさらに大人向けの味わいにブラッシュアップした。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」は、1層目のコクがあり、まろやかな味わいのカフェオレ風アイスと、2層目の深みを感じるエスプレッソ風アイスで、甘みと深みのコントラストを感じられる。さらに、苦みの中にも深みを感じられるエスプレッソソースと、コーヒーリキュールフレーバー（コーヒーリキュール香料を使用しているが、アルコールは含まれていない）で香りづけしたコーヒークッキーを天面に敷き詰めることで、食感と風味のアクセントを加えた。エスプレッソ風アイスと天面のコーヒークッキーは、苦みが際立つ設計にすることで、さらに大人向けの味わいにブラッシュアップした。

［小売価格］各291円（税込）

［発売日］

明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ：

コンビニエンスストア先行：1月27日（火）

全経路：2月9日（月）

明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲：2月9日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp