ドン・キホーテは2月10日、京都府京都市に「ドン・キホーテ四条通店」をオープンする。同店は、すでに営業中の「ドン・キホーテ四条河原町店」から約650メートル先に位置する四条通り沿いに関西初のインバウンド特化型店舗としてオープンする。

世界遺産を有する京都は、訪日外国人にとって日本文化を体験できる特別な都市となっている。同店がオープンする四条通りは京都の中心に位置し、祇園・河原町・錦市場といった人気観光スポットを結ぶ幹線上にあり、国内外の観光客が集まる京都随一のショッピングエリア。

店内では、京都・宇治抹茶を使ったお菓子などの京都土産をはじめ、日本で人気の菓子・コスメ・医薬品・キャラクターグッズなどの訪日外国人に人気の商品のみを厳選して展開する。「京都らしさ・和」をコンセプトに、買い物中でも京都の観光地にいるような楽しめる空間を演出する。さらに、訪日外国人の消費者に快適に買い物してもらえるよう、他の狭小店舗と比較して免税レジを多く設置するほか、多言語対応POPの掲出や多言語対応に長けたスタッフを各時間帯に配置する。





また、インバウンド特化型衛星店として初めて、果物の鮮度や品種にこだわったモバイルフード「フルーツ串」の販売を開始する。日本の果物は外国人から高評価を得ており、それらを楽しめる「フルーツ串」は、移動中でも気軽に味わえ、彩り豊かな見た目は観光地での食べ歩きに最適な“ワンハンドフード”となっている。“食べる楽しみ”と“映える体験”を同時に提供し、観光の楽しみをさらに広げる。

［店舗概要］

名称：ドン・キホーテ四条通店

営業時間：10:00〜25:00（翌1:00）

所在地：京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町5−5

交通：公共交通機関／阪急電鉄京都本線「京都河原町駅」徒歩1分、阪急電鉄京都本線「烏丸駅」徒歩3分、地下鉄烏丸線「四条駅」徒歩3分

開店日：2月10日（火）10:00

売場面積：706.8m2

建物構成：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上4階（営業部分は地下1階〜3階）

商品構成：食品、日用消耗品、家庭雑貨品、化粧品、医薬品、衣料品、家電製品、玩具ほか

駐輪台数：4台

