

左から：「キッコーマン 豆乳飲料 いちごバナナ」「同 キャラメルマキアート」

キッコーマンソイフーズは、2月23日に、「キッコーマン 豆乳飲料 いちごバナナ」「キッコーマン 豆乳飲料 キャラメルマキアート」を発売する。

「豆乳飲料 いちごバナナ」は、いちごの甘酸っぱさとバナナの芳醇な香りを感じることができる豆乳飲料。定番で相性抜群のフレーバーを組み合わせた。食後のデザートやおやつなどにおすすめとなっている。

「豆乳飲料 キャラメルマキアート」は、キャラメルの甘みとコーヒーの苦みが、絶妙なバランスの豆乳飲料。食後の1杯や気分転換をしたいときなどにおすすめとなっている。

「豆乳飲料 いちごバナナ」「豆乳飲料 キャラメルマキアート」は、そのまま飲むのはもちろんのこと、パックのまま凍らせて“豆乳アイス”や、粉ゼラチンを加えて冷やし固めて“豆乳プリン”としても楽しめる。

キッコーマンは、大豆の栄養を手軽にとることができる豆乳を、毎日食べてもらえるよう、これからも様々な味わいの商品や、飲み方・料理での使い方を提案していく考え。

［小売価格］各110円（税別）

［発売日］2月23日（月）

キッコーマンソイフーズ＝https://www.k-tounyu.jp