キリンホールディングスは１月、東京都中野区の本社の一部を改装した。

カフェやセレクトショップを設け、主に社員向けの自社商品・サービスの体験や、部署の垣根を越えた交流の場として活用を促す。オフィスの魅力を高め、社員の生産性や創造性の向上を目指す。

改装したのは本社１８階の一部エリアで、「イチハチＴＲＡＣＫ」と名付けた。カフェではグループ商品を使ったアレンジドリンク、就業時間後にはビールなどの酒類を提供する。セレクトショップでは傘下の化粧品・健康食品大手「ファンケル」が手がけるサプリメントや化粧品を販売するほか、人工知能（ＡＩ）による肌状態のチェックや血管年齢の診断サービスも体験できるようにした。

卓球やテレビゲームを楽しめるエリアや、スポーツ観戦のできる大型モニターも設け、気分転換や社員同士の交流に活用してもらう。

キリンは、ヘルスサイエンス事業を中心に中途入社や海外人材が増加している。２０日に報道陣向けの説明会を開き、人財戦略部の高津太士氏は「事業が縦割りになりがちな課題があった。人材交流を深め事業成長を加速させたい」と述べた。