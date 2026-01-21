プロ野球・巨人の山粼伊織投手は21日、赤星優志投手と西舘勇陽投手とともに自主トレを行いました。

山粼投手は昨季、キャリアハイの11勝（4敗）、防御率2.07、131奪三振をマーク。自主トレでは「スピード、コントロール、体力、全てにおいて、もう1段階2段階レベルアップしないといけないと思います」とコメント。球速についても「どうやったら球速が速くなるかというのは難しいんですけど、まずはしっかりパワーをつける。パワーをつけただけではだめだと思うので、それを投げる技術にしっかりと変えていく」と話しました。

開幕投手への意欲を聞かれると「1年の始まりのところで、すごく大事な試合。自分としては、そこに合わせていきますけど、最後は監督たちが決めるので、自分がやるべきことをキャンプ終わるまでしっかりやりたいと思います」と語りました。

今季の目標は「ピッチャーでまず引っ張っていって、たくさん勝てるように、リーグ優勝、日本一」とした山粼投手。個人としては「1年間しっかりローテを回った中でどこまでの成績を残せるかだと思うので、ローテから外れることなく、1年間投げ抜きたいと思います」と意気込みました。