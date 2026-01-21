BLACKPINKリサ、東京公演オフショットで美脚姿公開「レベチのオーラ」「圧倒的な存在感」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が1月20日、自身のInstagramを更新。東京公演でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP人気美女「レベチのオーラ」美脚全開オフショット
リサは「2nd to last stop here in Tokyo！ Japan Blinks あざす」とつづり「BLACKPINK 2025 WORLD TOUR」東京ドーム公演ライブ中のステージ上ショットや舞台裏での様子を複数枚投稿。引き締まったウエストと脚のラインが際立つショート丈ボトムスにロングブーツを合わせた衣装姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「レベチのオーラ」「かっこよすぎる」「圧倒的な存在感」「破壊力すごい」「女神降臨」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リサ、東京公演のオフショット公開
◆リサの投稿に反響
