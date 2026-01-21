「SHOGUN 将軍」撮影専念のSnow Man目黒蓮、メンバーと空港で肩組み密着「最高の一品」贈り物公開で反響殺到「最強のグループ」「想いが詰まってて素敵」
【モデルプレス＝2026/01/21】Snow Manの目黒蓮が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。佐久間大介、阿部亮平に見送ってもらったことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】スノ目黒蓮が出演「SHOGUN 将軍」シーズン2ビジュアル
目黒は空港と見られる場所で佐久間大介と阿部亮平の肩に手を回した3ショットを公開。「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ」と偶然、3人が揃ったことを伝えつつ「ありがとう 愛おしい人達」と温かい言葉を添えた。
また、「佐久間くんからプレゼントしてもらったブルガリの時計」と佐久間から贈られた腕時計を披露。「佐久間くんジュエリーとか時計を本当に長く大切に丁寧に扱ってるから。そんな人が選んだ最高の一品」「佐久間くん自身もブルガリのリングつけてた 佐久間ありがとう」と涙を流した顔の絵文字を交えて感動をつづっている。
佐久間は同日、目黒のストーリーズを引用し「見送れてよかったぜ！行ってこい！！！！！！！！！」と投稿。ファンからは「佐久間くんのびっくりマークがメンバーの人数分あって愛感じる」「最強のグループ」「想いが詰まってて素敵」「泣ける」「絆に感動」などと反響が上がっている。
目黒は、Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、本作の撮影期間中はドラマ撮影に専念することが発表されていた。また、Snow Manは、5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」終了後は目黒の撮影が終わるまで一時的に8人体制で活動すると説明している。そして同ライブは同月18日、大阪・京セラドームにて完走した。（modelpress編集部）
