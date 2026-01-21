½éÆü¤«¤éÂç¹ÔÎó¡ªENHYPEN¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥½¥¦¥ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Åìµþ¤Ç¤â³«ºÅÍ½Äê
ENHYPEN¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡Ê1·î21Æü¡Ë¡¢ENHYPEN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Ï1·î21Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¥«¥ó¥Ê¥àÅ¹ÃÏ²¼1³¬¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ò´Ó¤¯¥À¡¼¥¯¤Ç½Å¸ü¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¸½¼Â¶õ´Ö¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£±£¤ì²È¤Ç¤¢¤ëÆ¶·¢¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡ÖFORBIDDEN¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë±Ç¤ëENHYPEN¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¡£ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Èà¤é¤òÁÜ¤¹¼êÇÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢Î×¾ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ë³Ð²½¤·¤¿åÌÌ©¤Ê¹½À®¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎË×Æþ´¶¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£
Íè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤À¡£ENHYPEN¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÄ°¤±¤ë¡ÖSECRET MESSAGE ZONE¡×¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇÊÉ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ENHYPEN¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡ÖTHE CHASER ZONE¡×¡¢ENGENE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤»¤ë¡ÖMESSAGE ZONE¡×¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·Á¯¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤«¤é¡È³«Å¹¥À¥Ã¥·¥å¡É¤òÁÀ¤¦¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢ENHYPEN¤Î¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤ÏÅ¹Æâ³Æ½ê¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Á¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¡¢Åìµþ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ENHYPEN¤Ï1·î16Æü¤Ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤â¶þ¤»¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼«¿®¤ò¹þ¤á¤¿HIPHOP¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê²÷´¶¤òÆÏ¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£