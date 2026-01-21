白洲迅、左手薬指に指輪キラリ 浅草散策ショットにファン悶絶「かっこよすぎる」「幸せのおすそ分けを貰った気がする」
【モデルプレス＝2026/01/21】俳優の白洲迅が1月21日、自身のInstagramを更新。街中でのオフショットを公開し、さりげなく光る左手薬指の指輪に注目が集まっている。
【写真】33歳イケメン俳優「指輪している姿が新鮮」左手薬指のリング光る街中ショット
竹白洲は「大好きな年末年始が終わり、早くまた年末が来ないかなとか考えてるとあっという間に1月も後半。今年も良い年にしましょうね」と日常の心境をつづり、キャップを被り眼鏡をかけたカジュアルなスタイルで東京・浅草付近を散策する様子を複数枚投稿。手を口元に添えたカットでは、左手薬指の指輪が見えており、私生活の幸せが感じられる自然体な姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「私服がおしゃれ」「スタイルいいな」「指輪している姿が新鮮」「幸せのおすそ分けを貰った気がする」といった声が寄せられている。
白洲とタレントの竹内渉は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳イケメン俳優「指輪している姿が新鮮」左手薬指のリング光る街中ショット
◆白洲迅、浅草散策ショットで左手薬指に指輪キラリ
竹白洲は「大好きな年末年始が終わり、早くまた年末が来ないかなとか考えてるとあっという間に1月も後半。今年も良い年にしましょうね」と日常の心境をつづり、キャップを被り眼鏡をかけたカジュアルなスタイルで東京・浅草付近を散策する様子を複数枚投稿。手を口元に添えたカットでは、左手薬指の指輪が見えており、私生活の幸せが感じられる自然体な姿を披露した。
◆白洲迅の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「私服がおしゃれ」「スタイルいいな」「指輪している姿が新鮮」「幸せのおすそ分けを貰った気がする」といった声が寄せられている。
白洲とタレントの竹内渉は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】