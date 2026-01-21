メキシコ大統領が自国でのBTS公演を「歴史的で、とても喜ばしい」と歓迎　大規模準備も進行中

メキシコがBTSを迎える準備を進めている。

BTSは4月のソウル公演を皮切りにワールドツアーに乗り出し、5月にメキシコを訪れる予定となっている。

BTSの訪墨について、同国のクラウディア・シェインバウム大統領は「歴史的で、とても喜ばしいことだ」と歓迎の意を示した。シェインバウム大統領は先月の定例記者会見で、「BTSがメキシコでコンサートをすることになったのは本当に良いこと。我が国の若者が長く求めてきたことだからだ」と述べ、K-POPの存在感に言及した。

BTSのメキシコ公演は、5月7日と9〜10日の計3日間で、約6万人を収容可能なエスタディオGNPセグロスで開催される。同会場にはこれまで、BLACKPINKやTWICEをはじめ、メタリカ、テイラー・スウィフトなどの世界的スターも立ってきた。

メキシコはコンサート運営を円滑に進めるため、転売業者との“戦争”を宣言している。政府はBTS公演の座席割り当てをめぐって約4000件の申し立てを受け付け、チケット購入から受け取りまでの過程で透明性を確保すると約束した。

連邦消費者保護庁（Profeco）のイヴァン・エスカランテ長官は、「申立人はチケット価格を適時に公開し、座席配置図を掲示すべきだ。また料金と販売条件を完全に明記するよう、連邦消費者保護庁として検討してほしいと求めている」とし、個人情報保護のための継続的な監視強化も強調した。

チケット販売代行会社は、関連情報の全面公開を義務化する方針だ。あわせて、公式ファンクラブ会員を対象とした先行販売の枚数や、販売段階ごとの割り当て比率も告知する計画だという。