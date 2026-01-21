¡ÖÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©Ã¯¤Ç¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡ÖÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Á»ú2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÅÅÂî¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ÅÅÂî¤È¤Ï¡¢½¸ÀÑ²óÏ©¤ò»È¤¤¡¢Â¤·»»¤ä°ú¤»»¡¢³Ý¤±»»¡¢³ä¤ê»»¤Î»ÍÂ§·×»»¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾®·¿¤Î·×»»µ¡¤Î¤³¤È¡£
1961Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥à¥í¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥×¥È¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÈ¯É½¤·¤¿¡¢´ù¤Ë¤Î¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤Ê·×»»µ¡¡Ö¥¢¥Ë¥¿¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡Ø·×»»µ¡¤ÎÎò»Ë¡ÙCASIO¸ø¼°HP
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô