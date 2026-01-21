¡ÖÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©Ã¯¤Ç¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£

¡ÖÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©

¡ÖÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Á»ú2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖÅÅÂî¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

ÅÅÂî¤È¤Ï¡¢½¸ÀÑ²óÏ©¤ò»È¤¤¡¢Â­¤·»»¤ä°ú¤­»»¡¢³Ý¤±»»¡¢³ä¤ê»»¤Î»ÍÂ§·×»»¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾®·¿¤Î·×»»µ¡¤Î¤³¤È¡£

1961Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥à¥í¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥×¥È¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÈ¯É½¤·¤¿¡¢´ù¤Ë¤Î¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤Ê·×»»µ¡¡Ö¥¢¥Ë¥¿¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ»Ò¼°Âî¾å·×»»µ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡Ø·×»»µ¡¤ÎÎò»Ë¡ÙCASIO¸ø¼°HP

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô