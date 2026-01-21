¡ÈµÈÂôÎ¼¤ÈÊÂ¤ÖÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¡© ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ë32ºÐÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤â
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë½é²ó¤¬1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï6.8%¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½Ð¤À¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï¡¢Ä¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤ò½ü¤¯Åß´ü¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î33Ëü¤Ç¡¢1·î20Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï79Ëü¤È¥È¥Ã¥×¤ò²÷ÁöÃæ¡£TVerºÆÀ¸¿ô¤Ï200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¾¡ÃË¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯¿·¥É¥é¥Þ
¡¡½é²ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬Á°¥¯¡¼¥ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥é²½ÀÐÃË¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ö»þ¤Î¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó±é¤¸¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¤¬¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¥â¥é¥Ï¥éÌîÏº¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ç¤ÏÊª¸ì¤ÎÅ¸³«Åª¤Ë¤â¿¦¶ÈÅª¤Ë¤â¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤¬Â¿¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Êª¹ø¤Ç²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ò¾¡ÃË¤ÎÀèÆþ´Ñ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥ó¤ÎÍîº¹¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¡È¤µ¤ï¤ä¤«¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦µÑ
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢²áµî¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2014Ç¯¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡¢Æ±Ç¯¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¡×¤ò±é¤¸¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤¬¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢2022Ç¯¤Î¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤Ç®¤¤ÃË¡É¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë±é¤¸¡¢Åö»þ¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¡ØBelieve-·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ä·º»öÌò¡¦¹õÌÚÀµ¶½¤Î¡È²ø±é¡É¤Ç¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¾¡ÃËÌò¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±ð¤á¤«¤·¤¤¡Ø10DANCE¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¡×¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×
¡¡¤µ¤é¤Ë12·î¤è¤êÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÆùÂÎÈþ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Î¡Ö¶òÄ¾¤ÊÇ®¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ð¤á¤«¤·¤¯¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¾ðÇ®¡×¤ò´¬¤»¶¤é¤¹ÌîÀÌ£°î¤ì¤ëÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢W¼ç±é¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤µ¤ó¤È¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤«¤é1Ç¯¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ¸«»ö¤Ë¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³2Ç¯¤Ç¡ØBelieve¡Ù¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¡¢¡Ø10DANCE¡Ù¤È¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¡£ÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤È´¶À¤Ç¡¢Ìò¼Ô¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¾ï¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÈÂôÎ¼¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¼ÂÎÏÇÉ30ÂåÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡Æ±¤¸30ÂåÁ°È¾¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÅìÊõ¡Ë¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¡Ø10DANCE¡Ù¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¡Ö·Ý¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶¯Îõ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·Ý¡×¤ÎÈþ¤·¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø10DANCE¡Ù¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÈÂô¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¦¤ë±é¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ç±é¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏµÈÂô¤µ¤ó¤¬¼ç±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡ÃËÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬µÈÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø10DANCE¡Ù¤ä¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÈµÈÂô¤µ¤ó¤¬¡ÖÌò¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¡Ö·Ý¡×¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢¶¦¤ËÆ±À¤ÂåÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¡¦ÏÃÂêÀ¤¬È´¤±¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ï¤â¤¦¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¡£¸¶ºî¤â¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ò¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤Ç¤É¤¦Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿¤³¤¸¤é¤Ö¡ä
¡Ú¤³¤¸¤é¤Ö¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£¸À¸ì³Ø½¤»Î¡£ÃËÀ&½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÃÏ²¼¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤ò·Ð¸³¡£¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÁ´ÈÌ¤«¤é»þ»ö¥Í¥¿¤Þ¤Ç¡£ÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£X: @kojirabu0419
¡¡ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï¡¢Ä¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤ò½ü¤¯Åß´ü¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î33Ëü¤Ç¡¢1·î20Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï79Ëü¤È¥È¥Ã¥×¤ò²÷ÁöÃæ¡£TVerºÆÀ¸¿ô¤Ï200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬Á°¥¯¡¼¥ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥é²½ÀÐÃË¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ö»þ¤Î¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó±é¤¸¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¤¬¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¥â¥é¥Ï¥éÌîÏº¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ç¤ÏÊª¸ì¤ÎÅ¸³«Åª¤Ë¤â¿¦¶ÈÅª¤Ë¤â¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤¬Â¿¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Êª¹ø¤Ç²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ò¾¡ÃË¤ÎÀèÆþ´Ñ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥ó¤ÎÍîº¹¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¡È¤µ¤ï¤ä¤«¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦µÑ
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢²áµî¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2014Ç¯¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡¢Æ±Ç¯¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¡×¤ò±é¤¸¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤¬¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢2022Ç¯¤Î¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤Ç®¤¤ÃË¡É¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë±é¤¸¡¢Åö»þ¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¡ØBelieve-·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ä·º»öÌò¡¦¹õÌÚÀµ¶½¤Î¡È²ø±é¡É¤Ç¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¾¡ÃËÌò¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±ð¤á¤«¤·¤¤¡Ø10DANCE¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¡×¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×
¡¡¤µ¤é¤Ë12·î¤è¤êÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÆùÂÎÈþ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Î¡Ö¶òÄ¾¤ÊÇ®¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ð¤á¤«¤·¤¯¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¾ðÇ®¡×¤ò´¬¤»¶¤é¤¹ÌîÀÌ£°î¤ì¤ëÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢W¼ç±é¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤µ¤ó¤È¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤«¤é1Ç¯¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ¸«»ö¤Ë¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡Ø10DANCE¡Ù¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³2Ç¯¤Ç¡ØBelieve¡Ù¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¡¢¡Ø10DANCE¡Ù¤È¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¡£ÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤È´¶À¤Ç¡¢Ìò¼Ô¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¾ï¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÈÂôÎ¼¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¼ÂÎÏÇÉ30ÂåÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡Æ±¤¸30ÂåÁ°È¾¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÅìÊõ¡Ë¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¡Ø10DANCE¡Ù¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¡Ö·Ý¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶¯Îõ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·Ý¡×¤ÎÈþ¤·¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø10DANCE¡Ù¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÈÂô¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¦¤ë±é¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ç±é¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏµÈÂô¤µ¤ó¤¬¼ç±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡ÃËÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬µÈÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø10DANCE¡Ù¤ä¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÈµÈÂô¤µ¤ó¤¬¡ÖÌò¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¡Ö·Ý¡×¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢¶¦¤ËÆ±À¤ÂåÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¡¦ÏÃÂêÀ¤¬È´¤±¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ï¤â¤¦¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¡£¸¶ºî¤â¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ò¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤Ç¤É¤¦Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿¤³¤¸¤é¤Ö¡ä
¡Ú¤³¤¸¤é¤Ö¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£¸À¸ì³Ø½¤»Î¡£ÃËÀ&½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÃÏ²¼¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤ò·Ð¸³¡£¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÁ´ÈÌ¤«¤é»þ»ö¥Í¥¿¤Þ¤Ç¡£ÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£X: @kojirabu0419