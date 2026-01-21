俳優・山田孝之が２月２日に何かを発表することを告知し、話題となっている。

山田は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「『俳優とは何か？』と聞かれました。少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」と投稿。ひげをたくわえた姿の山田が自転車をとめて、歩き出す動画も併せてアップした。

「２０２６年２月２日に発表します。＠ａｃｔｏｒ＿ｐｒｏｊｅｃｔ２２」と、まだ投稿のない新たなインスタのアカウントを示した。

この投稿には、「どこまでもミステリアス俳優 大好きです」「危ない領域とのことでも、楽しみに待ってます」「ご武運をお祈り致します」「発表楽しみです」「またまた何か新たなチャレンジをするんですね 素晴らしい」「ワクワクドキドキしながらお待ちします」「『勇者ヨシヒコ』シリーズ復活？」「ひりひりわくわくします」「山田孝之が危ないって言うんだから相当危ないんだろうな」「突き抜けちゃってください」「すごいものをみせてくださいね」などのコメントが寄せられた。

山田は昨年配信された俳優・山崎育三郎の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」に登場し、沖縄移住について問われ「そもそも１５歳で東京に出たけど、その時からずっと変わってないのは、東京に家を建てるとか買う選択肢は今まで一度も、１％も無かった」と返答。移住のきっかけで「一番大きかった」のは母親で、「２０１９年に亡くなって。母の最期の遺言として『どうしても私はおじーとおばーと同じお墓に入りたい』って、託されて」「本人の最期の願いをかなえてあげるべきなんじゃないか」と語り、母親の遺言がきっかけで移住したと明かしていた。