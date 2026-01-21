【アイ -Happy New Year- 着物Ver.】 予約期間：1月21日～3月27日 2027年1月 発売予定 価格：18,480円

A・DIMENSIONは、フィギュア「アイ -Happy New Year- 着物Ver.」を2027年1月に発売する。予約期間は3月27日まで。価格は18,480円。

本製品は、アニメ「【推しの子】」より、不動のセンター「アイ」が、新年を記念した描き下ろしイラストを元にした着物姿で、1/7スケールフィギュア化したもの。

いちご飴を手に、微笑む姿はとびきりの可愛さとなっており、着物は可憐な花柄も丁寧に表現し、うさ耳の髪飾りに、腰のうさぎのしっぽも可愛く表現されている。

「アイ -Happy New Year- 着物Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約252mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、鉄

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

※商品画像は、試作品（彩色見本／デコマス）を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。