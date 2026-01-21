ロッテの佐藤都志也捕手（２７）が、今春に向けて“昭和”に適応する。２１日、千葉・鴨川市で自主トレを公開。ロッテの田村龍弘、富山紘之進、平沢大河（西武）、水上桂（楽天）らと共にベースランニングやウェートトレーニングなどをし、汗を流した。

３年目を迎えた同市での自主トレ。今年は７日にスタートし、参加者は共同生活を送っている。サブロー新監督の下、昨秋と同様に「昭和のキャンプ」としてタフな練習が予想される春季キャンプに向けては、大事な準備期間。厳しい練習の一方で、グラウンド外では有意義な時間を過ごしており、鴨川の魅力を問われた佐藤は「自然とふれあう機会が多い。小学校、中学校に戻った気分。（今は）ずっとテレビ見てるとかはない。疲れたらすぐ寝るし、時間があれば釣りとかゴルフもするし、現代から離れた生活ができている。携帯を見ることも少なくなったし、みんなといると会話するし、すごくいい。昭和のキャンプをやるというので、昭和な生活ですね」と、充実の表情を浮かべた。

佐藤は昨季は６８試合にとどまり、４本塁打、１８打点、打率２割７厘に終わった。オフには左足有痛性三角骨除去術を実施しており、「言い訳できない状態を作って今年やろうと決めてたので、本当に自分の持てる自分の力を全部出せるようなシーズンにしたい」と決意。２４年にはベストナインにも輝いた扇の要は「今までにないぐらい振ってますし、走り込んでいる。守備もしっかりできていて、体の仕上がりが早い。キャンプインにマックスというよりは、開幕に向けて調整していきたい」と頼もしい言葉を並べ、冷静に開幕を見据えた。