急に決まった衆議院解散総選挙のために、ポスター、選挙事務所など様々な準備が間に合わないというニュースが続いている。ハード面だけでなく、候補者調整などのソフト面での準備はどうなっているのか。選挙取材を続けているライターの小川裕夫氏が、解散総選挙によって高市早苗首相が狙う結果と、実際に起こり得る変化について解説する。

【写真】中道の結成よりも「やっかい」と言われる政党のリーダー

＊ ＊ ＊

2025年10月に発足した高市早苗内閣は、高支持率を維持したまま2026年を迎えた。本来なら、このまま粛々と政策を実行することが求められる。ところが年明けから永田町では衆議院を解散するという噂で持ちきりとなり、それは現実になった。

高市首相は1月19日に官邸で記者会見を実施し、正式に衆議院の解散を明言した。記者から勝敗ラインを問われた高市首相は「自民党と日本維新の会（維新）で過半数」と言及。すでに自民党と維新は、衆議院で過半数を得ている。それだけに来年度予算の審議を中断するほど解散の必要性はない。

そうした点について、高市首相は「衆院選は政権選択選挙」と前置きした上で、「2024年の衆院選は「自民党と公明党という枠組みで戦った。今の与党は自民党と維新。枠組みが変わったのだから、国民に信を問う必要がある」と解散の正当性を主張した。

与党の枠組みが変わったことを理由とするなら、自民党と維新が2024年の衆院選で自民党と維新がぶつかり合った大阪府の選挙区は、今回は候補者の調整ができているはずだ。ところが、官邸での記者会見でそれを問う記者は現れなかった。

若者世代の後押しを期待できるか

衆議院の解散は首相の専権事項だと言われるが、選挙には準備が必要になるため、党内で情報を共有するのが一般的だ。ところが、今回の解散について、幹事長の鈴木俊一氏に相談はなかったようで、鈴木氏は新聞報道で解散する方針を知ったという。

幹事長は党務を預かる最高責任者であり、その幹事長に相談をしなかったことで高市氏の独断専行的な性格と調整能力の欠如が露呈してしまった。

自党内の調整ですら消極的な高市氏が、他党との調整という煩わしさを得意にしているとは思えない。そうした煩わしい政党間の調整をしなくても済むように、高市氏は総選挙で大勝することを目論んでいるのかもしれない。

自民党の支持率は高まっていないが、高市内閣の支持率は高い。それが解散・総選挙へ向かわせる原動力になったと考えられる。

高市内閣は、特に10代20代といった若年層からの支持率が高い。内閣発足直後に読売新聞が行った調査によれば、高市内閣を「支持する」と回答した人の割合は18〜39歳が80％で前政権時の9月調査の15％から急増したことが話題になった。

12月に産経新聞とFNN（フジニュースネットワーク）が実施した合同調査によると支持率は全体が75.9％、年代別では18〜29歳が92.4％と若者世代で強い人気を持っていることが示されていた。

2015年6月に改正公職選挙法が成立し、投票権は18歳以上の日本国民に与えられることになった。その広がった若年層有権者に高市内閣は人気が高いのだ。もっとも、日本全体の人口と年齢構成を考えれば、少子高齢化の影響で10代20代の有権者数は全体に占める割合から考えれば小さい。だが、それでも無視できるような数ではない。

若者世代の実人数は少ないかもしれないが、人数では測れない影響力を発揮している。SNSなどに切り抜き動画を流して支持を広げてくれる若者たちの存在だ。昨今、SNSによって政治家が人気を得る手法は威力を増し、それは選挙でも多用されつつある。

とはいえ、今回の総選挙は2月8日投開票という、高市氏にとって最悪なタイミングになる。大半の18歳は高校3年生にあたり、受験シーズン真っ只中にいる。

選挙権の行使は10代の若者にとっても大事なことで、筆者のような政界を取材している者としては１票を無駄にしないでほしいと切に願っている。

しかし、それ以上に受験という進路選択は今後の人生を左右する大きなライフイベントである。どちらを優先するかと問われれば、迷うことなく受験と答えるだろう。

投票そのものは5分で済ませられるが、投票所まで足を運ぶ時間や労力は馬鹿にならない。まして選挙公報などに目を通す時間的な余裕があったら、英単語の1つでも暗記したいと考えるだろう。

受験生だけではなく、大学生も定期試験のシーズンにあたるため選挙どころではないだろう。こうなると、高市支持が厚い10代と20代からの得票は期待薄になる。SNSの切り抜き動画を制作したり、拡散する時間的余裕も少なくなるだろう。

維新との調整、参政党の存在

また、閣外協力の維新と自民党は大阪府をはじめ、いくつかの選挙区で競合関係にある。大阪府では維新が圧倒的な強さを見せており、少なくても大阪において維新の圧倒的優勢は揺るがない。

選挙までに時間がなく、候補者の調整がつかなければ、与党の候補者同士が激突する。どちらが勝っても禍根が残り、それは今後の政権運営に支障をきたすことにつながるだろう。

今回の衆議院解散報道を受けて、立憲民主党・公明党が合流して新党の中道改革連合（中道）を結成した。中道の得票は、単純に立憲・公明の票を足し算で上積みされるものではないと筆者は考えている。

そのため、中道が自民党に肉薄する存在になるとは思っていないが、これまで公明党票に助けられてきた自民党議員にとって軽視できる存在ではない。高市氏も公明党票の行方は気になるようで、1月19日の記者会見では「2025年の参議院選挙まで、公明党とは協力関係にあった」と繰り返した。このあたりに公明党票を失った苦しみが滲む。

中道の結成よりも厄介なのが参政党だ。参政党の神谷宗弊代表は、「高市首相の足を引っ張る自民党議員の選挙区に候補者を擁立する」と宣言。言葉だけを見れば、参政党は高市内閣の味方に思える。

実際、参政党は高市政権と考え方が近いとされてきた。神谷代表も高市内閣を援護する意図を込めての発言をしたつもりだろう。

繰り返しになるが、今回の衆院選は自民党・維新で過半数の議席を有しているにも関わらず強行される。だから、大義のない解散と言われてきた。

それにも関わらず、高市氏は強権を発動して衆議院を解散する。それだけに自民党の現有議席数を減らすことだけは避けなければならない。勝敗ラインは「自民党と維新で過半数」とした高市首相だが、自民党が議席数を1でも減らせば、党内から「やらなくてもいい選挙を強行して議席を減らした」と辞任を求める声が出るだろう。

参政党が2025年の参院選で大躍進を遂げたことは記憶に新しい。もっとも、絶頂期だったあの参院選と比べれば、その勢いは弱まっている。とはいえ、自民党の候補者が票を削られて落選する危機に追い込まれることに変わりはない。

2026年の永田町は年明け早々から混迷を極め、その成り行きは見通しが立たない。確実に言えることは、衆院選を実施することで約600億円の税金を費消し、2026年度予算の国会審議が遅れるということだ。高市首相は記者会見で「物価高対策は万全」と胸を張った。しかし、対策が万全かどうかではなく、実際に物価高を解消することが肝心で、解散総選挙によって生じる政治空白が私たちの生活が蝕むかもしれないという不安は消えない。