【長野県大雪情報】21日夜遅くから22日昼前・24日から25日頃 北部の山沿いと中野飯山地域を中心に大雪の見込み 中野飯山地域50センチ 長野地域山沿い・大北地域山沿い30センチ（長野地方気象台16時06分発表）
午後4時6分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。
北部の山沿いと中野飯山地域では、21日夜遅くから22日昼前にかけてと、24日から25日頃は、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
［気象概況］
日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約5500メートルには、氷点下33度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。このため、長野県では21日夜遅くから22日昼前にかけてと、24日から25日頃は、北部の山沿いと中野飯山地域を中心に大雪となる所があるでしょう。
21日18時から22日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い30センチ
長野地域平地10センチ
中野飯山地域50センチ
大北地域山沿い30センチ
大北地域平地5センチ
上田地域の菅平周辺10センチ
松本地域の聖高原周辺 10センチ
乗鞍上高地地域10センチ
木曽地域7センチ
下伊那地域7センチ
その後、22日18時から23日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い15センチ
長野地域平地5センチ
中野飯山地域15センチ
大北地域山沿い15センチ
大北地域平地5センチ
上田地域の菅平周辺5センチ
松本地域の聖高原周辺5センチ
乗鞍上高地地域5センチ
木曽地域7センチ
その後、23日18時から24日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い30センチ
長野地域平地10センチ
中野飯山地域30センチ
大北地域山沿い30センチ
大北地域平地10センチ
上田地域の菅平周辺10センチ
松本地域の聖高原周辺 10センチ
乗鞍上高地地域10センチ
木曽地域10センチ
下伊那地域5センチ
5センチ以上を予想する地域を記載しています。
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
その後も25日頃にかけて降雪は続き、積雪が多くなるおそれがあります。
［防災事項］
北部の山沿いと中野飯山地域では、21日夜遅くから22日昼前にかけてと、24日から25日頃は、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。北部では、落雷や突風に注意してください。また、北部や中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。