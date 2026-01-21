安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し、奈良地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。中継です。

裁判長が無期懲役を言い渡した際、山上被告は、まっすぐ前を見て落ち着いた様子で聞いていました。

山上徹也被告は4年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われていました。裁判の争点のひとつは、母親の旧統一教会への多額の献金が事件に与えた影響でした。

検察側は「不遇な生い立ちは被害者には無関係、被告の犯行は極めて危険で著しく悪質」として無期懲役を求刑し、一方の弁護側は、「生い立ちは最も重要視されるべき事情だ」として、懲役20年までにとどめるよう求めていました。

21日の判決で奈良地裁は、「生い立ちについて不遇な側面が大きいと言える」としたうえで、「激しい怒りを抱いたとしても殺人という行為に至るには大きな飛躍がある。生い立ちを背景にすることは認められない」と判断。そのうえで、悪質性・危険性がほかの事件に比べても著しいなどとして、検察側の主張を全面的に認め無期懲役を言い渡しました。

裁判長が判決を言い渡した後、山上被告は礼などはせず、そのまま法廷を後にしました。