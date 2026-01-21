フジテレビの一連の問題を受けて総務省が設置した有識者会議「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」の第8回の会合が21日開かれ、取りまとめ案を了承しました。

検討会では、去年6月から議論を重ねて11月に「取りまとめ案」として集約し、広く一般に向けて意見募集を行いました。

取りまとめ案では、基本的な考え方として「ガバナンス確保は、自主自律の下で、事業主体である各放送事業者が推進」し、業界団体である民放連＝日本民間放送連盟は「放送業界全体の信頼性を確保するために積極的に役割を遂行」するとしました。

また、行政の関与については「自主自律に十分配慮して番組内容への介入にならない範囲で、放送事業者の健全な事業の継続性を確保するために必要な役割を果たすことが適当」としました。行政の役割のうち事案が発生した場合の対応については「経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合には『一定の基準』に基づいて報告を義務づける」としていました。

日本テレビは、意見募集を通じて取りまとめ案で示された行政の関与について「解釈と活用の仕方によっては、放送の自主自律の点から問題と考えられる点がある」として、「一定の基準」に基づく報告義務について「恣意的な運用に至ることがないよう、慎重かつ丁寧な設計が必要」などと指摘しました。

この指摘を受けて検討会は、報告手続きを設ける理由は放送事業者の経営基盤の持続可能性を確保する観点であり、それ以外にはないことを明確化するために、取りまとめ案の一部を「経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合には、経営基盤の持続可能性を確保する観点から一定の基準に基づいて報告の手続きを設ける」と修正しました。

検討会で民放連の堀木卓也専務理事は「ガバナンス確保の積極的かつ業界横断的な取り組みは放送業界にあっては新たなチャレンジであり、民放各社と民放連は本検討会のとりまとめを参考に、時代状況や環境変化に応じて適時適切にガバナンス確保の取り組みを続けていく」と述べました。

総務省は、21日の検討会で了承された取りまとめ案を成案とし、速やかに公表する考えです。