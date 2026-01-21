【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町などに発表 21日16:07時点
気象台は、午後4時7分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町に発表しました。またなだれ注意報を湯梨浜町、日南町、日野町に発表しました。
中・西部では21日夜遅くから22日夕方まで、東部では21日夜遅くから、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
23日にかけて注意
■鳥取市南部
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■倉吉市
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■岩美町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■若桜町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■智頭町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■八頭町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■三朝町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■湯梨浜町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■琴浦町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■北栄町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm
■大山町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■伯耆町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■日南町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■日野町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■江府町
□なだれ注意報
23日にかけて注意