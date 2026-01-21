TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時7分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町に発表しました。またなだれ注意報を湯梨浜町、日南町、日野町に発表しました。

中・西部では21日夜遅くから22日夕方まで、東部では21日夜遅くから、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■鳥取市南部
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■倉吉市
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■岩美町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■若桜町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■智頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■八頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■三朝町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■湯梨浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■琴浦町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■北栄町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm

■大山町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■伯耆町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■日南町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■日野町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■江府町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意