お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）伊達みきお（51）が、21日までに更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネルに出演。飲み会から帰ろうとしない“凄い女性芸能人”を実名暴露した。

今回の動画では「ある意味怖い芸能人」などのテーマで、いろいろな芸能人のさまざまな凄いエピソードや面白い話を3人で出し合い、盛り上がった。

その中で富澤は「怖い人で言うと…島崎和歌子さん」と実名をあげた。そして「僕らと和歌さんと狩野英孝と演歌歌手の水森かおりさんでご飯食べましょうってなって。銀座で。（島崎が飲み会などで）”帰らない”とか”凄い飲む”というのは聞いていた。でも、お店の閉店時間があるからそこで終わるだろう…と思ってたら、まあ、帰らないんですよね。で、タクシー乗せようって、タクシー乗せようとしたんですけど、（島崎に自分の）胴体を“カニバサミ”された」と島崎の衝撃エピソードを暴露した。

関根は大ウケ。富澤は「初めてですよ、俺。女の人にカニバサミされたの。そこからまた1時間、2時間（飲みに）行って。結局家帰ったのが（午前）4時」。伊達は「あの和田アキ子さんが“頼むから帰ってくれ”って言った人」と島崎のことを紹介し、笑いを誘った。関根は「すごいね〜」と大笑い。

富澤は「タクシーもまた“乗らない”っていうから、しょうがないから“俺、先乗るわ”って、（自分が）先乗って帰っちゃって」と顛末を明かした。