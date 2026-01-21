女優の加藤夏希（40）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。9歳の長女の遊びに尾行したことを語った。

番組のテーマは「子どもの防犯SP」。4児の母である加藤は、総合危機管理アドバイザーの先生とともに防犯を学ぶ企画。全国1年間の犯罪被害について、未就学児が912件に対して、小学生が8721件と9倍になるというデータが紹介されると、「特に注意したいのが夕方の登下校」と指摘された。

加藤は「本人の活動範囲が広がっていって、長女に関しては『友だちと原宿行ってくる』って言って、『親はいるの？』って（聞いた）。（長女が）『え、いない』って言って。でも行ったことないんですよ。心配だからついていったんですよ」と、尾行していたことを明かした。

加藤は「（長女が）『6年生がいるから大丈夫』って言って、4人で行きましたね。1人6年生、あと3年生。『お姉ちゃんがいるから大丈夫』っていう。大丈夫じゃないでしょみたいな」と長女を心配になったことを明かした。

加藤は「あげく見つかって、（長女から）『お金足りないからこれ買って』とか言われて…」と長女に振り回されたことを明かした。

藤本美貴は「でも最高の冒険ではあるよね。無事だったら」と語り、加藤は「味しめちゃうから。（長女が）『今度いつ行こうかな』って。もうないよって言って」と明かした。