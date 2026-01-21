「奈良マラソンに鹿も参加してて2度見した。

ちゃんと負けじと走り出してるとこかわいい」



【動画】鹿も走る「奈良マラソン」の様子を見る

こんなポストをされたのは、えむちゃ（@m_m_m_shumi）さん。



投稿された動画には、奈良マラソンのコース上をランナーたちと並ぶように走る鹿の姿が映っており、途中で少し歩いたかと思えば、追い抜かれそうになって再び走り出す様子が収められています。



そのまるで“参加者”のような姿に、多くの人が思わず二度見してしまったようです。



「さすが奈良すぎる光景で笑った」

「鹿もマラソン参加してるの可愛すぎる」

「並走はさすがにレアじゃない？」

「負けじと走るところが本当に愛おしい」



投稿には、いろんな反響がありました。ポストをされたえむちゃさんにお話を伺いました。



ーー今回の動画を撮影されたのは？



「なんとなく撮影していて、ふと視線の先に鹿さんがいて『え？！鹿さんがランナーと一緒に走ってるやん！！笑』と驚いて、思わず2度見してカメラを鹿さんに向けました笑」



ーー鹿さんは、コースのどのあたりに現れたのでしょうか？



「奈良マラソン自体が初めてなので正確には分からないのですが、コメントで『序盤は頭に風船を付けている』と教えてもらったので、おそらく序盤だと思われます！」



ーー鹿さんが走り出した瞬間、周囲ではどんな反応が？



「『おぉ！笑』『鹿や笑』と微笑ましい声もありましたが、奈良住みの方が多かったのか、半数以上の方はそこまで驚いていない様子でした」



ーー実際にその光景を見て「面白い」と感じたポイントは？



「最初は仮装したランナーかと思ったんですが、2度見したら本物の鹿さんで。長く走って疲れたのか少し歩いているように見えたのに、他のランナーさんに追い抜かれそうになると、あわてて意地になって走り出しているように見えて、面白くて可愛いなと思いました笑」



ーー奈良では鹿が街中にいますが、マラソンの並走は珍しいですね。



「奈良公園付近に鹿がいるのは日常ですが、奈良マラソンで鹿が道を横切る動画は見たことがありました。ただ、一緒に並走しているところは見たことがなかったので、いい瞬間が見られてよかったなと思っています笑」



ーー動画を撮影したあと、鹿さんは？



「動画に写っているランナーさんと同じ方向、奈良公園の方へ走っていったところまでは見ましたが、その先は分かりません笑」



ーーポストに反響がありましたね。



「これをきっかけに『鹿と一緒に走れるなら来年参加したい』というコメントもたくさん見かけて、奈良の魅力がもっと伝わるといいなと思いました」



鹿がランナーと肩を並べて走るという、まさに奈良マラソンならではの瞬間。思わず笑ってしまう光景に、見た人の心まで軽やかにしてくれる動画でした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）