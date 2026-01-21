¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø±©¡Ù¤¬2·î3Æü¤Ë´©¹Ô¤Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ë3·î¤Ë¤ÏµÜ¾ë¸©¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Önotte stellata 2026¡×¤ä¡¢4·î¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖYuzuru Hanyu ¡ÈREALIVE¡É an ICE STORY project¡×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©À¸¤µ¤ó¤¬¹â¤¯Èþ¤·¤¯Ä·Ìö¤·¤¿°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ìËç
¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±©À¸¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø±©¡Ù¤¬2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÞ·¬¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸ ¡Ö±©¡×¡Ù ÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ð¡¼ ¡ÊC¡ËToru Yaguchi
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø±©¡Ù¤Ï¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤Î±©À¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¤è¤ê¼«Í³¤Ë¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÈôÌö¤·¤¿»Ñ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼Ìð¸ýµü»á¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÉñÂæÎ¢¤Ê¤ÉÌó140ÅÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´©¹Ô¤ÎÈ¯É½¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Àè¹Ô¤ÇÆ±¼Ì¿¿½¸¤«¤é£³¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤Ë¡£°Ê²¼¡¢Ìð¸ý¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¶¦¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÃ´Åö¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ìð¸ýµü»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
£±ÅÀÌÜ¡§ÅÅ»ÒÈÇ¡Ø±©¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹â¤¯Ä·Ìö¤·¤¿°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ìËç¡ØESSE¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¤Î¼èºà¤Ç»£±Æ¤·¡¢Åö»þÉÕÏ¿¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¡Ë
¡Ö4²óÌÜ¤ÎÄ·Ìö¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯°ìËç¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢É½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ°áÁõ¤ÎÆ°¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÉ½¸½¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÈà¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌð¸ý»á¡Ë
£²ÅÀÌÜ¡§ÈïºÒÃÏ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯±©À¸¤µ¤ó¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë2024Ç¯9·î¤Ë¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼±éµ»²ñ¡×¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿Ìð¸ý»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î°ìËç
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼±éµ»²ñ¡×¤Ç¤Î1Ëç¡ã¡ÊC¡ËToru Yaguchi¡¿¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸ ¡Ö±©¡×¡Ù¤è¤ê¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡ä
¡ÖÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¥ê¥ó¥¯¤Ë»Ä¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¤òÀÅ¤«¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÃúÇ«¤Ë½àÈ÷¤·¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿±éµ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌð¸ý»á¡Ë
3ÅÀÌÜ¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±©À¸¤µ¤ó¤ÎÁÇ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢²°³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡£¡öµ»öËÁÆ¬·ÇºÜ
¡ÖÆüË×´ÖºÝ¤Î½À¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤º¤Ã¤È³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ»¤òÁ°¤Ë¡Ø¤³¤³¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤ÎÃæ¤Ç±©À¸Áª¼ê¤¬¸«¤»¤¿É½¾ð¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÌð¸ý»á¡Ë
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ¤Ë
A4È½ 160¥Ú¡¼¥¸¤ÈÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿½¸ËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆA3¥µ¥¤¥º¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤ËµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡× ÄÌ¾ïÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼AÌÌ ¡ÊC¡ËToru Yaguchi
¤Þ¤¿Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÊÌÈÇ¤Î£²¼ïÎà¤òÀ©ºî¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈAmazon¡õ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡× ÄÌ¾ïÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼BÌÌ ¡ÊC¡ËToru Yaguchi
¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ¤Ë¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ìð¸ýµü»á¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¼Ì¿¿¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë²¼µ¤Î½ñÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡ÊÀèÃå½ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡× ÆÃÊÌÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼AÌÌ¡ÊC¡ËToru Yaguchi
¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
ÍÎÙÆ²¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹
³«ºÅÆüÄø 2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹
³«ºÅÆüÄø 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î9Æü¡Ê·î¡ËºÇ½ªÆü20»þ¤Þ¤Ç
¡ÚµþÅÔ²ñ¾ì¡Û
Âç³À½ñÅ¹¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëKYOTOÅ¹
³«ºÅÆüÄø 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú½ä²óÅ¸¡Û
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÀçÂæÅ¹
³«ºÅÆüÄø 2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹Ì¾¸Å²°¶õ¹ÁÅ¹
³«ºÅÆüÄø 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á30Æü¡Ê·î
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ìð¸ý µü
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü
Äê²Á¡§4400±ß¡ÊËÜÂÎ4000±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È½·¿¡§A4È½ 160¥Ú¡¼¥¸¡ÊA3Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¡Ë
¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡× ÆÃÊÌÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼BÌÌ¡ÊC¡ËToru Yaguchi
ISBN¡§
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û978-4-594-10203-6
¡ÚAmazon¡õ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌÈÇ¡Û978-4-595-10216-6
È¯¹Ô¡§ÉÞ·¬¼Ò