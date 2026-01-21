¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û³Þ¤ò¤«¤Ö¤ëÊì¥Õ¥ß¡¢²ø¤·¤¤¹ÔÆ°¤Î¥ï¥±¤Ï¡©¡¡¤Ê¤ß¤È¥µ¥ï¡Ö¥«¥ï¥Î¥à¥³¥¦¡×¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ò22ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
³Þ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Õ¥ß¡¢¥µ¥ï¤È²¿¤ò¡©
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡£¡×¤ÎÂè79²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)ÀèÀ¸ÆüÏ¿¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤È¹¾Æ£°Â½¡(º´Ìî»ËÏº)¡£¹¾Æ£¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÔÌ±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ó¿¥¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢Í·³Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤ß(¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß)¤Ë¿ÈÀÁ¤±¤ÎÏÃ¤¬¤¯¤ë¡£¼õ¤±¤ì¤ÐÀ²¤ì¤ÆÍ·³Ô¤ò¤ä¤á¤ÆÅ·¹ñÄ®¤âÃ¦½Ð¡ª¡Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ß¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ÈÀÁ¤±¤ò¿½¤·½Ð¤¿Ê¡´Ö(¥Ò¥í¥¦¥¨¥Î)¤¬¡¢¤Ê¤ß¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÎÊì¡¦¾¾Ìî¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¤¬³Þ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÌîÄÅ¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤Ë²ñ¤¦à²ø¤·¤¤¹ÔÆ°á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ß¤È¥µ¥ï¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£