¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤«¤È3ÅÙ¸«!¡×âÃÌÚÂ¢¿Í¤Î¶á±Æ¤ËµÓ¸÷¡Ö½Â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÆÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê!¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¡×
¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥É¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡Ì¾Í¥¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Ç¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎâÃÌÚÂ¢¿Í¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë1977Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥µ¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTF SURF SHOP¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿âÃÌÚ¡£¡ÖOrder âÃÌÚÂ¢¿Í¡¡knee board¡¡Bird shadow bottom¡¡6¡Ç0¡É¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤òÊú¤¨¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡âÃÌÚ¤ÏÇòÈ±¤ËÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯Éã¿Æ¤Î¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¤ò»×¤ï¤»¤ëÉ÷ËÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿ÆÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê!¡×¡Ö¥·¥Ö¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö½Â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÉã¿Æ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤«¤È3ÅÙ¸«!¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ë¤â¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£