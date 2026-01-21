バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡に特別指定選手として加入した福岡大大濠高1年の白谷柱誠ジャック（16）が21日、福岡市内でチームの練習に参加した。

U16（16歳以下）など年代別の日本代表で活躍し、次世代の日本バスケ界を担うホープは「オフェンスもディフェンスも、アグレッシブさを忘れずに全力でプレーしていきたい」と抱負を述べた。

白谷が練習に参加するのは3度目。この日はシューティングや5対5で汗を流し、高校の先輩でもある主将の寒竹隼人（39）らとコミュニケーションを取りながら攻守やセットプレーでの動きを確認した。

西地区5位の福岡は23、24の両日、ホームの照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で同6位の奈良と対戦。白谷は両試合ともベンチ入りする予定で、Bリーグデビューを果たすか注目される。

Ｂ２福岡での練習で軽快な動きを見せる福岡大大濠高１年の白谷柱誠ジャック（撮影・山崎清文）

米プロNBAレーカーズの八村塁にあこがれ、将来はNBAでプレーするのが夢と語る白谷。Bリーグの舞台についても「高校1年で経験できるのは感謝しかないし、自分にどれだけの実力があるのか証明する機会にしたい」と意気込む。「大勢の観客にどんなプレーを見せたいか」と聞かれると、「レイアップ（シュート）をガツンと決めたい」と言い切った。

三重県出身の白谷は父が中央アフリカ出身で、母が日本人。身長194センチながらスピードもあり、アウトサイドのシュートやドリブルで中に切れ込むプレーを得意とする。

四日市メリノール学院中（三重）で全国中学校大会3連覇を経験。福岡大大濠高に進んだ昨年6月には若手中心の日本代表候補合宿に高校生でただ一人招集された。同年12月の全国高校選手権（ウインターカップ）では主力としてチーム初の2連覇に貢献。全6試合で2桁得点を記録し、優秀選手賞（ベスト5）に選ばれた。（山崎清文）