勝みなみが祖母の命日に帰省 子供の頃の思い出話やイベントでのエピソードにファンも思わず涙
勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を投稿しているインスタグラム「minamino_uragawa」を更新。「私の母（みなみの祖母）の命日で、鹿児島に帰りました」と記すと、勝の幼少期の懐かしい写真などを投稿した。
【写真】命日に帰省、仏壇に手を合わせる勝みなみ
勝の祖母は、若くして結婚。脱サラした夫を辛抱強く支えながら、3人の子供たちを立派に育て上げた。また共働きだった勝の母親に変わり、保育園の送り迎えなども手伝ってくれたとのこと。「娘を幼少期に育てたのは私の母と言っても過言ではなく、娘の人格形成にも大きな影響を与えてくれたと思います」と、勝と祖母の強い繋がりを紹介した。そして「優しく、愛情深く、いざという時は強く、一本筋の通った人でした」「私の尊敬する師匠であり人生の指針でもあります」「今でも迷った時は、『母だったらどうするかな…』と考えて判断することも多々あるくらいです」との思いを吐露した。5年前には「家族」をテーマにしたスポンサーのイベントに参加したところ、偶然にも祖母の写真が使われていたのを見た勝は我慢できず涙が止まらなくなってしまったという。「実は、母（祖母）が亡くなったのは、その前日でした」。スポンサーから写真変更の提案もあったそうだが「あえてそのままでお願いしました」という。勝にはイベントの内容は知らされていなかったそうで、「当時泣きすぎて不審がられましたが、実はそんな理由があったのです」とのエピソードを明かしていた。投稿ではお祖母さんと一緒に水辺で遊んだり、一緒に鎌倉旅行に出かけたりした、子供の頃のあどけない勝の写真。そして仏壇に手を合わせる後ろ姿を公開した。投稿を見たファンは「素晴しい家族愛を感じさせてもらいました」「投稿を読みながら涙が溢れました」「そうして『勝みなみ』があるんですね…ますます応援します！」「今年も笑顔でみんなを元気にしてください」など、感動した様子でコメントを寄せていた。勝の母親は最後にハッシュタグを添えて「#おばあちゃんっ子」「#今シーズンも頑張るから見守っててね」と天国の母親に語り掛けていた。
