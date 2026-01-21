NBA・ウォリアーズのジミー・バトラー3世選手が今季絶望とチームが発表しました。

今シーズン38試合で先発出場しているバトラー3世選手は平均31.1分の出場で20.0得点、5.6リバウンド、4.9アシスト、1.4スティールを記録とチームにとって欠かせない存在となっています。

日本時間20日に行われたヒートとの1戦で、17得点、4アシストと勢いに乗っていたバトラー3世選手でしたが、第3Q途中でヒートのデイビオン・ミッチェル選手と衝突し、倒れます。右膝を押さえ苦もんの表情を浮かべるバトラー3世選手。立ち上がることが出来ずチームメートに抱えられコートを後にしました。

チームは日本時間21日、バトラー3世選手が右膝前十字靭帯断裂と発表。2025-26シーズンの残り全試合を欠場するとのことです。後日改めて手術を受ける予定です。

ウォリアーズは2025年2月5日にバトラー3世選手を獲得して以来、50勝29敗（勝率63.2％）の成績を収めており、現在は勝率5割を6ゲーム上回る25勝19敗でシーズンハイを記録しています。チームは主力を失う痛手となりました。