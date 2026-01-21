女子ゴルフの鶴岡果恋（26＝明治安田）が21日、都内で行われたブリヂストンスポーツ新ボール「TOUR B X/XS」発表会に出席した。

昨年12月25日にSNSでプロ野球オリックスの来田涼斗との結婚を発表した鶴岡は結婚指輪を披露。報道陣から新婚生活について聞かれると「変化はあまりない。理想としていた夫婦像とは別だけど、お互いアスリートなので切磋琢磨しながら相乗効果を狙って、お互い頑張ろうみたいな感じです」とにこやかに話した。

トレーニングも夫婦一緒に行っているそうで「重さは違うけど、メニューは全部一緒。結構きついんです。野球選手はメンタル強くてトレーニングに対しても熱いので、弱音を吐けないプレッシャーの中でやっています」と苦笑いを浮かべた。ただ“夫婦トレ”の効果で飛距離も10ヤード以上伸びており「今年は結構期待できるかな」と声を弾ませた。

2025年は大東建託・いい部屋ネット・レディース、北海道meijiカップで2戦連続2位になるなど優勝争いには加わったが、まだ勝利に届いていない。2026年は悲願のツアー初優勝を目指す。初めてミセスとして迎える新シーズンに向けて「結婚して駄目になったと言われるのが一番嫌なので、そこだけは避けたい」と気を引き締めた。