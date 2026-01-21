¡Ú²¤½£CL¡Û¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦1¼¡¥ê¡¼¥°Âè7Àï¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó1¡½1¥Ê¥Ý¥ê¡Ê2026Ç¯1·î20Æü¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê22¡Ë¤¬1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥Ê¥Ý¥ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡ËÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òËÉ¤°¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ç¹¥¼é¤òÏ¢È¯¡£¥Ç¥å¥¨¥ë17Àï12¾¡¤Ç¾¡Î¨71¡ó¤ò¸Ø¤ê¡¢¸åÈ¾38Ê¬¤Îº¸FK¤Ç¤Ï¶õÃæÀï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÆ¬¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£Á°È¾35Ê¬¤ËMF¥Ç¥£¥ì¥¤¥Ë¡¼¤¬Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ©¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤«¤é1¡½1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À»î¹ç¤Ç°ÂÄê´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥×¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ç¥Ã¥È¡×¤Ï6ÅÀËþÅÀ¤ÎºÎÅÀ¤ÇÎëÌÚ¤ò¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤ËÊÂ¤Ö4ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ìë¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ºò½©¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Àá24°Ì¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï2¾¡2Ê¬¤±3ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ8¡£Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ê¤¬¤éÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÆ±23°Ì¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤È»ÃÄê½ç°Ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÀá¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤à24°Ì°ÊÆâ³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£