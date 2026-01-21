大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、1月21日の放送にお笑いコンビ「髭男爵」の山田ルイ53世が出演。今月、発売となった著書『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』に込めた思いを語った。

山田ルイ53世「（挨拶、近況トークなどをしてから）そろそろ本の話にいきましょうか。『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』という新刊を出させていただきました」

大竹まこと「いいんだけど、とりかかるには早すぎるんじゃないかな、って」

山田「まだアイドリング不足？」

大竹「そんな感じもする。（「ゴールデンラジオ」を）20年近くやっているとね」

山田「最近は時間も延びたし。朝早くから来させられて。もう少し短くしてあげられませんか？ 僕が言います。大竹さんは弱音、吐きませんので。11時半開始は早い！」

大竹「『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』は良いタイトルだねえ」

山田「タイトルも良い。中身のこともお願いします」

大竹「中身は読んでいないんだよ」

山田「パラパラ読みでも読んどいて（笑）」

大竹「前書きは読んだよ。文章、うまいな。本当にうまい。すごい」

山田「ありがとうございます。何年か前に違う本のことで来させていただいたときも大竹さん、同じこと言っていて。今回、すごく新鮮に『おまえ、うまいなあ』と言っていただいて。うれしい限りです」

大竹「ただの引きこもりだったわけだろう？」

山田「ただの、っていうのが引っかかりますけど（笑）。中2の夏ぐらいで不登校になって。そこから二十歳手前ぐらいまで」

大竹「14歳から二十歳手前？ こもったなあ！」

山田「当初は自分でもそんなに引きこもるとは思っていなかったんです。（そうなったきっかけ、14歳当時の出来事を語る）」

大竹「本では『夢なんてなくても生きていける』というふうに書いていて」

山田「大竹さんにも伺いたいと思うんです。生き方や考え方として、ラジオ局もそうですけど、人に夢を聞きすぎていませんか？ 目標や抱負など。ない人もいるんだ、ということを言いたいわけです。こういう（芸能の）仕事している人以外でも、街角インタビューで『今年の抱負は？』『目標は？』『夢って何かありますか？』と。職務質問かのように。夢を持っていないと生きていてはいけない、みたいな。そういう風潮はどうお考えですか？」

大竹「そんなの聞くのは間違っていると思うけどねえ」

水谷加奈「でもちょっと前まで大竹さん、『夢はホットドッグ屋さんになること』とおっしゃっていましたよ」

山田「夢モリモリじゃん（笑）！」