お笑いコンビ「千鳥」のノブが２１日、都内で行われたブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲ Ｂ Ｘ／ＸＳ」新商品発表会にスペシャルゲストとして登場した。

ゴルフが大好きというノブは、同じゴルフ好き芸人の「大西ライオンを早くぶっ倒したくて…」と闘志を燃やし、「ベストスコア７８が出まして、すぐ腱鞘炎になって２か月ゴルフができなくなった。ということは、スイングがだめなんだろうということで今、試行錯誤の最中」と明かした。

同社の商品は「めっちゃ使ってます」とのこと。さらに「僕、ブリヂストンチルドレンなんで。小さい頃に初めて握ったクラブが、父ちゃんのブリヂストンのウェッジだった。社長！ 芸人初の年間契約待ってます」と猛アピールした。

商品の良さは「打感の気持ちよさ」と語る。特に「ＸＳの柔らかい打感が大好き。なんかもうムチっときてボーンとはじくような、母の二の腕のような…。僕は毎回母の二の腕を思い出してセットしてる。優しくて包み込んでくれるんです」と笑顔。「Ｘはちょっとしっかりめ。父の太もものようだ」

１年前には、ダイアンの津田篤宏とコーチの３人でゴルフに行く予定だったが、津田が来られなくなったという。すると「コーチが（津田の代わりに）『誰か誘っておきますよ』って。そしたら当日、朝行ったら宮里藍さんが来たんですよ。ビックリして。こんなんゴルフしてないとありえない出会い。ステキなスポーツだなと思う」と語った。