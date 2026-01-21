ドル円１５８．１５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は158.15近辺、ユーロドルは1.1720近辺で推移している。ドル円は下に往って来いの値動きとなっており、本日ここまでのレンジは157.86から158.28まで。足元は前日NY終値付近に落ち着いている。



ユーロドルは東京午前に1.1734付近まで買われたあとは、午後にかけて1.1711付近まで下押しされた。その後は下げ一服も前日比でユーロ安・ドル高水準で揉み合っている。



いずれも際立った方向性は見いだせず、この後のロンドン勢の出方待ちになっている。焦点はNY午前のダボス会議におけるトランプ演説になっている。



USD/JPY 158.13 EUR/USD 1.1721

