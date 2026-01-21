（再送）ドル円は午前に急落の場面も、その後反発=東京為替概況



21日のドル/円は、午前中に円買いが強まる場面が見られたが、午後に入って値を戻した。明日からの日銀金融政策決定会合を前に、行き過ぎた動きへの警戒感が広がっている。また、今晩の世界経済フォーラム（ダボス会議）で行われるトランプ大統領の演説を前に、様子見ムードも強まった。



昨日大きく下落（利回りが上昇）した日本国債は、ベンチマークとなる10年債利回りが昨日の2.35%台から少し下げて始まった。午前中は2.34%台を付けるなど上昇傾向が継続するかに見えたが、午後に入って2.27%台まで低下するなど、落ち着いた動きとなった。 ベッセント米財務長官が日本国債の利回り上昇に言及し、当局が沈静化させるとの見方を示したことや、三井住友フィナンシャルグループが通信社とのインタビューで日本国債のポートフォリオを大きく増やす可能性に言及したことなどが、利回り低下につながった。こうした利回りの低下が、円安方向に少し寄与したとみられる。



ユーロドルは1.17台前半で落ち着いた動き。ドル安を受けて昨日の海外市場で1.1768ドルを付けたが、やや行き過ぎ感もあり、調整売りが入ってもみ合いとなった。ポンドドルは1.34台での推移。昨日のドル安局面で1.3490ドル台まで上昇したものの、1.3500ドルの大台には届かず、少し調整が入っている。



ユーロ円は、今朝の市場で昨日の海外市場の上値を抑えていた185円50銭前後の売りをこなし、185円54銭を付けた。しかし、その後の買いには慎重で、いったん利益確定売りが強まると185円09銭まで押し戻された。ポンド円は212円台半ばを挟んでの推移となった。



MINKABUPRESS 山岡

