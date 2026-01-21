ASUS JAPANは、8K HDR対応のプロ向けMini LEDモニター「ProArt Display 8K PA32KCX」の受注販売を1月23日より順次開始する。32型で、価格はオープン。市場想定価格は1,348,200円前後。

解像度7,680×4,320ドットの8KパネルとMini LEDバックライトを組み合わせたProArtシリーズの新モデルで、映像制作やポストプロダクションなど、輝度性能と色精度が求められるクリエイティブ用途を想定した。

32型の8K Mini LED IPSパネルを採用し、バックライトは4,032分割のローカルディミングに対応。画素密度は約275ppiで、同サイズの4Kモニターと比べてより広い作業領域と高い視認性を提供する。多数の制御用ICによってゾーンを個別制御し、画面切り替え時のフリッカー抑制も図った。

輝度性能は最大1,200ニトのピーク輝度に対応し、全画面でも最大1,000ニトの持続輝度を実現。高輝度と高コントラストを両立し、深い黒と鮮烈な白を表現できるという。

色再現はAdobe RGB 95%、DCI-P3 97%の広色域に対応するほか、sRGB 99%、Rec.709 99%もカバー。10bit表示により約10億7,000万色を扱える。工場出荷時のキャリブレーションによりΔE＜1の色精度をうたっており、HDRはDolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma(HLG)をサポートする。

本体にはモーター駆動式のカラリメーターを内蔵し、セルフキャリブレーションおよび自動キャリブレーションに対応。ASUS ProArt Calibrationでの運用が可能で、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSとの連携もできる。

インターフェイスはThunderbolt 4×2を搭載し、最大96Wの給電やデイジーチェーン接続をサポート。DisplayPort 2.1、HDMI 2.1×2も備える。Auto KVM機能により1組のキーボードとマウスで2台のPCを切り替えて操作でき、Picture-by-Picture(最大4入力同時表示)やPicture-in-Pictureにも対応する。

スタンドはチルト/スイーベル/高さ調整/ピボットに対応し、VESAマウントもサポート。遮光フードを同梱するほか、環境光センサー、近接センサーも搭載する。保証は3年間。受注販売のみの取り扱いとなる。

スタンドを含む外形寸法は、72.7×24.5×60.1cm(幅×奥行き×高さ)。重量は14.1kg。