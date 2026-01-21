【ＮＰＢ】ＣＳアドバンテージ変更の正式決定は持ち越しも…選手会・会沢翼前会長「前向きな返答はできるんじゃないかな」

日本プロ野球機構（ＮＰＢ）と日本プロ野球選手会の事務折衝が２１日、都内で行われた。労組・日本プロ野球選手会の新会長の近藤健介外野手（ソフトバンク）と副会長の源田壮亮内野手（西武）、清宮幸太郎内野手（日本ハム）、早川隆久投手（楽天）はオンラインで冒頭の１０分間参加した。

この日はＮＰＢからクライマックスシリーズ（ＣＳ）のアドバンテージの改編についての説明が行われたが、選手会の会員に伝えられていないため、結論には至らず。正式決定は持ち越しとなった。

出席した前会長の会沢翼捕手（広島）は「いち選手として」と前置きした上で「印象としては、選手からこう、やっぱりそういう（変更を望む）意見は出てたので、（変更案と選手会の意見とは）遠い感じはしなかったです。僕は前向きな返答はできるんじゃないかなと。僕の個人の意見ですけれども、そういうのは今日見てもらいましたけれども」と率直な印象を語った。

あくまで反対の立場ではないが、森事務局長は「この問題だけじゃなくて、選手の知らないところで発表されるのはちょっと選手会的には容認できるものではない」と指摘。今月から２月のキャンプ中にかけて選手会から１２球団へ説明が行われた後に正式決定する見通しとなった。

２０日に行われた１２球団監督会議ではＮＰＢからＣＳのアドバンテージ改編の説明も行われ、現在は６戦４勝制で１位球団に１勝のアドバンテージが与えられている最終ステージだが、１位と１０ゲーム差以上ついた場合や勝率が５割未満のチームが出場した場合には下位球団の突破条件を４勝ではなく５勝にする案などが提示されていた。