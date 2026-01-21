阪神・前川右京外野手が２１日、三重・津市内で中日・岡林勇希外野手らとの自主トレを公開した。午前９時半からアップを始め、ノック、フリー打撃など精力的に汗を流した。「昨年に比べて体の面、けがしない体をを重点的にできている。走れる体にもなっています」と手応えを口にした。

昨季は「６番・左翼」で開幕を迎えたが、打撃不振に陥り、６９試合の出場で打率２割５分９厘、１本塁打、１５打点に終わった。今季はドラフト１位・立石、同２位・谷端ら同学年のライバルも入団。「同級生も入ってくる５年目にもなりますし、高卒で入った４年間をプラスにできる１年間にしないといけないと思っている」。負けられない覚悟は胸に秘めている。

岡林からは守備における打球の入り方や、体の動きについて助言を受けた。「守備もすごいですし、僕は打たないと始まらない。バッティングでも見て学んで、聞いて学んで勉強しています」と貪欲な姿勢を見せている。

「目標は持たないです。数字とか決めていったらしんどいなって思ったので。毎日、毎日必死にもう一回、初心にもどってしがみついてやりたい」。左のスラッガー候補が本格開花のシーズンを迎えようとしている。