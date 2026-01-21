1月18日、両国国技館で大相撲初場所8日目の取組を観戦された天皇、皇后と長女愛子さま。2020年以来、6年ぶりの初場所を大いに楽しまれた。

「愛子さまが初場所を初観戦したのは、まだ4歳だった2006年。四股名に加え、出身地や所属部屋も暗記する筋金入りの『スー女』として幼少の頃より相撲に親しまれてきました」（宮内庁担当記者）

この日も鉛筆を片手に星取表に書き込みを入れるなど、スー女ぶりは健在だ。

「愛子さまは八角理事長に『西方ばっかり勝ってますね。一方ばかりですね』と仰り、大関横綱総崩れとなった波乱の天覧相撲を早々に指摘されていた。6年前は天皇陛下を介して質問されていましたが、今回はご自身で積極的に質問されていて、自立した振る舞いが頼もしく感じられました。観客からは『愛子さまが天皇になればいいのにね』との声も聞こえてきました」（相撲担当記者）

「愛子さまに紹介しようと…」ご学友が考えていた“サプライズ”

新年を迎え、一層勢いを増す愛子さま人気。両国に一足早く春風を運んだ愛子さまの晴れ着は、2年前、学習院大学の卒業式でお召しになった振袖だ。

「ものを大切にお使いになる愛子さまらしい選択です。『一生の思い出』と振り返った楽しいキャンパスライフにも思いを馳せておられたことでしょう」（前出・宮内庁担当記者）



2024年、学習院大学ご卒業時の愛子さま ©JMPA

学習院時代には、ご学友の一人がサプライズを画策したこともあった。学習院関係者が明かす。

「ジャニーズ（現・STARTO ENTERTAINMENT）好きな愛子さまに紹介しようと、所属タレントの一人に声をかけていたことがあったのです」

ところが――。

