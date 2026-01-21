＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】土俵下に鎮座する“ちょんまげ”姿の人物

160キロを超える巨漢力士が土俵下へ猛スピードで落下。あわや激突かという緊迫の瞬間。砂かぶり席で“神回避”を見せた人物に「ちょんまげ姿で観戦されてる」など驚きの反響が相次いだ。

注目を集めたのは、十両十枚目・東白龍（玉ノ井）と十両十二枚目・旭海雄（大島）の一番。立ち合いから激しい突き押しを見せた東白龍が、旭海雄を東の土俵際へ一気に押し出した。勢い余った身長182センチ、体重163キロの旭海雄は土俵下へ転落し、控えていた日翔志と激突。その際、日翔志のすぐ隣に鎮座していた“ひと際目を引く”人物が、リプレー映像にはっきりと映し出された。

その人物とは、ウクレレ漫談でおなじみの芸人・ぴろき。トレードマークのちょんまげ、丸眼鏡、ピロシャツというおなじみのスタイルで観戦していたぴろきは、目の前に迫る163キロの巨体を、左に身をひるがえすようにして鮮やかに回避。事なきを得たその姿と、力士に負けず劣らずの存在感にXのファンが即座に反応。

この一幕にX（旧Twitter）では「大好きな芸人さん、ぴろきさんが、ちょんまげ姿で大相撲を観戦されてるぅ 明るく陽気にご観戦くださいね」「ウクレレ漫談の“ぴろき”さんがいますね」「土俵下にぴろき師匠！」といった反響が寄せられた。なお、取組は東白龍が押し出して5勝目（6敗）を挙げ、敗れた旭海雄は5敗目（6勝）を喫した。

今場所は連日豪華な著名人が訪れることでも話題となっている。初日のデヴィ夫人に始まり、三日目には俳優の高橋克実、四日目には女優の山口いづみ、五日目にはモデルの黒田知永子と作家の岩下尚史氏。さらに六日目には上地雄輔、中日には東貴博など、連日華やかな顔ぶれが土俵際を彩っている。（ABEMA／大相撲チャンネル）