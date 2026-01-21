「この穴ってなんなの？」「履いたらぜんぜん疲れない」 朝から晩まで足が痛くならない『On - オン』の快適スニーカーが手放せない相棒になった
「ちょっと買い物しただけで足が疲れる」「テーマパークで何時間も並んで足が痛い」「もっと歩きたいけど足がついてこない」…足やヒザ、腰への負担が気になることはあるだろうか。我慢したまま暮らすのはつらく、できれば快適に過ごしたい人が大半だろう。そんな時に注目したいのが、近年人気が急上昇している、シューズブランド『On - オン』。理由はシンプルで、雲の上を歩いているかのような心地よさと、都会的でスタイリッシュなデザインを兼ね備えているからだ。
【写真】「ケース込みのスマホと同程度!?」片足276gの驚くほど軽いスニーカー
■『On - オン』の快適スニーカー、計量してみた
トレンドに敏感だったりファッションが好きだったりする人は、1足は持っているといっても大げさではないかもしれない。
【『On - オン』とは？】
・スイス生まれの高品質シューズ&アパレルブランド。
・卓越した快適性を生み出す独自機能を搭載。
・ファッション性に優れた都会的なデザイン。
・トップアスリートが愛用するほど世界的に人気。
『On - オン』の快適スニーカーの最大の特徴と言えば、ソール部分の『穴』。
CloudTec（R)（クラウドテック）と呼ばれる独自機能で、この『穴』が着地時に潰れ、衝撃を吸収し、自然でパワフルな蹴り出しをサポートする。
初めは半信半疑だったが、『On - オン』の快適スニーカーが他のブランドと一線を画していることは履くとすぐに分かった。
朝の9時頃に外出し、散歩・買い物・食事などを楽しんで、夜の20時頃に自宅へ帰ってきても、足の疲れや痛みを感じることはなかったのだ。
また、超軽量なのも魅力的。実際に手にとって見ると驚くほど軽く、ケース込みのスマホと同程度に感じた。
量ってみると、靴の重さを量るための正確な機器ではないため参考数値にはなってしまうが、サイズ27cmの片足が276g。飛ぶように跳ねることも、『On - オン』の快適スニーカーなら容易いだろう。
オールブラックは装い問わず履きやすく、ビジネスシーンにも違和感なく溶け込みそうだ。長時間の立ち仕事でも役に立つと確信した。
足を入れた瞬間に「これはいい」と感じられる『On - オン』の快適スニーカー。カジュアル・トラベル・ランニング・ビジネスなど、あらゆるシーンを足元から快適にしてくれる1足だ。
ストレスフリーな心地よさを知ってしまったら、他のスニーカーに物足りなさを感じてしまうかもしれない。
