¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ë¾®°ìÏº¡ÊË¿Ã½¨Ä¹¡Ë¤ÎÍÄÆëÀ÷¡ÖÄ¾¡×¡Ê¤Ê¤ª¡Ë¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÇòÀÐÀ»¡Ê27¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È±ÊÌî²ê°ê¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÃæ¤Ç¤ÏÃË¾¡¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡ÖÄ¾¡×¤ò¹¥±é¤·¡¢ÊüÁ÷»þ¤Ë¡ÖÄ¾¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¾¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇòÀÐÀ»¤È¶¦±é¤¹¤ë¡ÖSTARTO¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¸«¤ë
Âç²Ï¤ÎÄ¾Ìò¤ÇÏÃÂê¤ÎÇòÀÐ¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢2026Ç¯7·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¶¦±éÁê¼ê¤ÏHey! Say! JUMP¡¦»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î´ü¤ÎÆüÍË22»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¤¹¡£¶¦±é¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡£¸¶ºî¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¾¾²¼Î¶Ç·²ð¤µ¤ó¤Î¡Ø°ì¼¡¸µ¤ÎÁÞ¤·ÌÚ¡Ù¡ÊÊõÅç¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡Æü¥Æ¥ì¹Êó¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÊÔÀ®¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤òµ»ö·×5ËÜ¡¢6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÆÃ½¸¡£¼ç±é¤ÎÃçÌî¤¬¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡È²ø±é¡É¡¢Æ£µÈÏº¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡ËÌò¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Î·ëº§X¥Ç¡¼¾ðÊó¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤ò±é¤¸¤ë»³¸ýÇÏÌÚÌé¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î°ëÅÄÆ»»Ë»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖË¿Ã·»Äï¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
