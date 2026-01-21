Àé½©¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¸×ÅÞ¤Î·ì¤ò¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀé½©¡Ê54¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤é¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Îà·ìá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Àé½©¤Ï¡Öºå¿À¸å±ç²ñ2026¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¤ªÏÃ¤òÂô»³Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢ÏÂÅÄË¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¾åËÜÇîµªÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îºå¿À¸å±ç²ñ¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Éã¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¡¢ÅìµþÀ¯ºâ³¦½é¤Îºå¿À¸å±ç²ñ¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ½Ð¿È¤Î»ä¤¬¤Ê¤¼¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¾µÜ½Ð¿È¤ÎÉã¤Î¸×¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤Î»òÊª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¶á¤¯¡¢À¾µÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Éã¤Ï¡¢¸ÞÃË°ì½÷¡¢6¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¤â¤Á¤í¤óºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤·¡¢5¿Í¤ÎÂ©»ÒÃ£¤âºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤«¤é½çÈÖ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºå¿À¤Ïµð¿Í¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Öºå¿À¼å¤¤¤«¤é¤ä¤À¡£µð¿Í¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¡¢»ÍÃË¤¬µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÉã¤¬½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤âºå¿À¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÄÉã¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÂ©»ÒÁ´°÷¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄü¤á¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¡Ø²ù¤·¤¤¡£µð¿Í¤Ë¾¡¤Ä¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤Ü¤¯¤Ïºå¿À¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢ÁÄÉã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ°´ê¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¸ÞÃË¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢¡Ö¤ªÁ°¤À¤±¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤ó¤Þ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡£¤³¤Î·ì¤òÀä¤ä¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤°¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Éã¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò°ä¸À¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëÀé½©¤Ë¡Ä¤³¤³¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬º£¤Þ¤Ç»ê¤ë½ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥¬¥Á¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±¿Ì¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¸×É±¤È¤Ê¤ê¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Í¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤òÎ©ÇÉ¤Ê¸×É±¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä»ä¤è¤êÉã¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¤âÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¿¥¯·Ï¸×É±¤Ç¤¹¡£Â´ÏÀ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Øºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¿À¸å±ç²ñ¤½¤·¤ÆÆ£ËÜ²È¤Ï¡¢±þ±ç¤È»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¡£Â¾µåÃÄ¤âÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤Î¥×¥íÌîµå¡£ËÜÇ¯¤â¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀé½©¤µ¤ó¤Î¤½¤ó¤ÊÀ¨¤¤¸×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¤½¤Î²«¿§¤¤·ì¤ÏÀä¤ä¤·¤¿¤é¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤¾¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¡¤½¤ó¤Êºå¿ÀÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£