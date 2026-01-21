ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が、2月のキャンプイン前に行っている日本国内での極秘自主トレ。「週刊文春」が1日密着取材を行った。

佐々木と言えば、昨年待望のメジャーデビューを果たすも、シーズン途中にインピンジメント症候群を発症し、故障者リスト入り。長期離脱を余儀なくされた。シーズン終盤に復帰し、中継ぎとして活躍を見せ、最終成績は10試合の登板で1勝1敗、防御率4.46、28奪三振。先発で本来の力を発揮するには至らなかった。



佐々木朗希投手 ©鈴木七絵／文藝春秋

トレーニング後、本人に話を聞いた。

「昨季終盤は、フォームが乱れている中で、日々試行錯誤」

――この自主トレでは何をテーマに？

「まずは肩回りの動きについて、昨季気づいたことを整理して、どこが機能していないか、どういう傾向が出やすいか、どうすれば自然に使えるかをもう一度確認しました。下半身も同様です。特に軸となる右足の使い方が上手くいっていなかった。思う位置で立てていなかったり、骨盤が開いていたり。さきほどのトレーニングでは、とにかく一つ一つの骨盤、筋肉を正常な位置に置き、正しく使うことを意識しています」

――先ほど見た新フォームは、反動を使わず、静かな感じに見えました。

「おっしゃる通りです。昨季終盤も、球速は出ていましたが、あれはフォームが乱れている中で、日々試行錯誤していた（後略）」

