¡ÚFCÅìµþ¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ø¸ø¼°SNS¤Ç¥¨¡¼¥ë¡¡Ä¹Í§¤é¤È¾Ð´é¤Î¸ªÁÈ¤ß¥Õ¥©¥È¸ø³«¡¡ËÜ¿Í¤â¸ÅÁã¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
FCÅìµþ¤Ï20Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤òÎå¤Þ¤¹Åê¹Æ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾20Ê¬²á¤®¤ËÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¥Ñ¥¹¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÄÉ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ×ÊÝÁª¼ê¤Î¥±¥¬¤Ïº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤È¿ÇÃÇ¡£Éüµ¢»þ´ü¤äÎ¥Ã¦´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢º£¸å¤Î²óÉü¾õ¶·¼¡Âè¤Ç»î¹çÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ×ÊÝÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡¢¸ÅÁã¤ÎFCÅìµþ¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×ÊÝÁª¼ê¤Ø¸þ¤±¡ÖWe hope you get better soon(Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤é¤È¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤àµ×ÊÝÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÄ¹Í§Áª¼ê¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·µ×ÊÝÁª¼êËÜ¿Í¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥§¥¢¤·±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£